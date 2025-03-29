Президент Бразилии отказался общаться с приехавшим по просьбе Зеленского политиком

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался общаться с бывшим премьер-министром Италии Массимо д’Алемой, который приехал к лидеру страны по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал сам экс-премьер, пишет La Repubblica.

Д’Алема отметил, что украинский президент в кулуарах «балканской инициативы» сказал, что Украина оказалась под угрозой катастрофы. По его словам, «американцы рано или поздно уйдут, европейцы ненадежны», и Зеленский попросил д’Алему отправиться к президенту Бразилии и главе КНР Си Цзиньпину. Итальянский политик должен был выяснить, могут ли «что-то сделать» бразильский и китайский лидеры.

«Я поехал, но Лула чуть не выгнал меня, сказав, что Украина — это американская проблема, и что они должны ею заниматься», - поделился д’Алема.

Президент Бразилии рекомендовал экс-премьеру Италии заняться Палестиной.

Ранее стало известно, что в мае Лула да Силва посетит Россию и встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

