Президент Бразилии отказался общаться с приехавшим по просьбе Зеленского политиком
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался общаться с бывшим премьер-министром Италии Массимо д’Алемой, который приехал к лидеру страны по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал сам экс-премьер, пишет La Repubblica.
Д’Алема отметил, что украинский президент в кулуарах «балканской инициативы» сказал, что Украина оказалась под угрозой катастрофы. По его словам, «американцы рано или поздно уйдут, европейцы ненадежны», и Зеленский попросил д’Алему отправиться к президенту Бразилии и главе КНР Си Цзиньпину. Итальянский политик должен был выяснить, могут ли «что-то сделать» бразильский и китайский лидеры.
«Я поехал, но Лула чуть не выгнал меня, сказав, что Украина — это американская проблема, и что они должны ею заниматься», - поделился д’Алема.
Президент Бразилии рекомендовал экс-премьеру Италии заняться Палестиной.
Ранее стало известно, что в мае Лула да Силва посетит Россию и встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru