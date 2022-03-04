Лидеры Британии и Бразилии выступили за срочное перемирие на Украине
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Бразилии Жаир Болсонару выступили за срочное перемирие на Украине. Соответствующее заявление было выпущено британским правительством по итогам телефонного разговора сторон, передает ТАСС.
В частности, Джонсон отметил в разговоре, что Бразилия была важным союзником во Второй мировой войне и ее голос важен в текущей кризисной ситуации. Также стороны указали на важность глобальной стабильности.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Накануне Минобороны подтвердило гибель 498 российских военнослужащих в ходе боевых действий.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,7 млн+93 026 / сут.
Умерли
354 тыс.+781 / сут.
Выздоровели
14,1 млн+171 тыс. / сут.
- S&P объяснило понижение рейтинга России
- ВТБ повысил ставку по ипотеке до 22,4%
- Вашингтон ввел новые санкции в отношении ряда российских бизнесменов
- Посольство РФ разбирается с задержанием самолета с россиянами в Канаде
- США ввели санкции еще против трех предприятий «Роскосмоса»
- Лидеры Британии и Бразилии выступили за срочное перемирие на Украине
- S&P понизило рейтинг России до «CCC-»
- Выпавший из окна 11 этажа ребенок находится в реанимации в Москве
- Reuters: Пентагон установил горячую линию с Минобороны РФ
- Макрон будет баллотироваться на второй срок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru