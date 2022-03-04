Лидеры Британии и Бразилии выступили за срочное перемирие на Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Бразилии Жаир Болсонару выступили за срочное перемирие на Украине. Соответствующее заявление было выпущено британским правительством по итогам телефонного разговора сторон, передает ТАСС.

В частности, Джонсон отметил в разговоре, что Бразилия была важным союзником во Второй мировой войне и ее голос важен в текущей кризисной ситуации. Также стороны указали на важность глобальной стабильности.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Накануне Минобороны подтвердило гибель 498 российских военнослужащих в ходе боевых действий.

