Президент Боливии заявил о попытках госпереворота
Президент Боливии Эво Моралес заявил о попытке государственного переворота в стране. Об этом глава государства сообщил в публикации на странице в Twitter.
Он пояснил, что переворот власти пытаются совершить группы агрессивно настроенных лиц, уточняет Газета.ру. Моралес добавил, что государство решительно отвергает это.
Напомним, что протесты в Боливии начались после подсчета голосов на выборах президента, которые состоялись 20 октября.
Ранее руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский сообщил НСН, что вряд ли Боливия станет второй Венесуэлой. По его мнению, нет никаких предпосылок считать, что протесты в стране спровоцированы внешним вмешательством и что в стране произошла попытка госпереворота.
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