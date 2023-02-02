Президент Болгарии Радев распустил парламент

Отмечается, что Радев подписал указ о роспуске 48-го Народного собрания с 3 февраля.

«Глава государства назначил парламентские выборы на 2 апреля», — подчеркнули в пресс-службе.

В августе 2022 года Радев распустил 47-е Народное собрание, напоминает Ura.ru. Депутаты не смогли договориться о формировании нового кабмина после объявления вотума недоверия правительству бывшего премьер-министра Кирила Петкова.

Между тем Румен Радев призвал не поставлять западное вооружение Украине, иначе мир «подойдет к вероятности ядерного самоуничтожения», сообщает телеканал «360».

