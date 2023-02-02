Президент Болгарии Радев распустил парламент
Президент Болгарии Румен Радев распустил парламент и назначил технический кабинет министров во главе с Гылыбом Доневым. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.
Отмечается, что Радев подписал указ о роспуске 48-го Народного собрания с 3 февраля.
«Глава государства назначил парламентские выборы на 2 апреля», — подчеркнули в пресс-службе.
В августе 2022 года Радев распустил 47-е Народное собрание, напоминает Ura.ru. Депутаты не смогли договориться о формировании нового кабмина после объявления вотума недоверия правительству бывшего премьер-министра Кирила Петкова.
Между тем Румен Радев призвал не поставлять западное вооружение Украине, иначе мир «подойдет к вероятности ядерного самоуничтожения», сообщает телеканал «360».
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