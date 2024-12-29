Президент Азербайджана: самолет в Актау упал из-за обстрела с земли
Разбившийся в Актау самолет был поврежден «вследствие обстрела с Земли». Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, его цитирует РБК.
По словам Алиева, факты таковы, что самолет был поврежден извне на российской территории неподалеку от Грозного. После этого борт «практически потерял управление».
Президент Азербайджана утверждает, что также лайнер привели «в неуправляемое состояние» средства радиоэлектронной борьбы. При этом Алиев подчеркнул, что самолет был сбит не специально.
Окончательные выводы, по словам азербайджанского лидера, можно будет сделать после расшифровки черных ящиков.
Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный разбился неподалеку от Актау 25 декабря. Погибли 39 человек. 28 декабря президент России Владимир Путин созвонился с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны обменялись соболезнованиями, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru