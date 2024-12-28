Путин и Токаев обменялись соболезнованиями в связи с авиакатастрофой у Актау

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, в котором они выразили друг другу соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета Embraer 190 Азербайджанских авиалиний у казахстанского города Актау. Об этом сообщили в Кремле.

Путин и Токаев договорились оставаться в контакте по поводу авиакатастрофы. Уточняется, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.

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Также сообщается, что казахстанская правительственная комиссия привлечет к расследованию авиакатастрофы экспертов из России, Азербайджана и Бразилии. Главы государств отметили, что расследование будет носить объективный и прозрачный характер.

Сегодня Путин также провел телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, в котором принес извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости
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