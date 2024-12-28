Путин и Токаев обменялись соболезнованиями в связи с авиакатастрофой у Актау

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, в котором они выразили друг другу соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета Embraer 190 Азербайджанских авиалиний у казахстанского города Актау. Об этом сообщили в Кремле.

Путин и Токаев договорились оставаться в контакте по поводу авиакатастрофы. Уточняется, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.