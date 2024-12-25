На борту упавшего в Казахстане самолета взорвался кислородный баллон

Ранее Росавиация сообщала, что самолет столкнулся с птицами, после чего командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту находилось 67 человек, включая пять членов экипажа.

РИА Новости со ссылкой на оперштаб МЧС Казахстана уточняло, что после крушение самолета 28 человек выжили и были доставлены в больницу. Из них двое детей.

По данным Informburo, по факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспортных средств, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



