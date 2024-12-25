На борту упавшего в Казахстане самолета взорвался кислородный баллон
Взрыв кислородного баллона произошел на борту самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение вблизи Актау в Казахстане, сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.
Самолет выполнял рейс по маршруту из Баку в Грозный. По данным Telegram-канала Orda, после взрыва кислородного баллона на борту люди начали терять сознание.
Ранее Росавиация сообщала, что самолет столкнулся с птицами, после чего командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту находилось 67 человек, включая пять членов экипажа.
РИА Новости со ссылкой на оперштаб МЧС Казахстана уточняло, что после крушение самолета 28 человек выжили и были доставлены в больницу. Из них двое детей.
По данным Informburo, по факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспортных средств, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru