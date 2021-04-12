Президент Азербайджана попросил объяснить появление ракеты «Искандер-М» в арсенале Армении

Азербайджан ждет ответа на вопрос о том, как у Армении оказались ракеты «Искандер-М», которые во время обострения Нагорно-Карабахского конфликта были выпущены по городу Шуша. Об этом пишет ТАСС.

Он заявил, что наличие в военном арсенале Армении упомянутых ракет является доказательством «военного преступления».

Агентство Азербайджана по разминирования 2 апреля продемонстрировало обломки ракет оперативно-тактических комплексов «Искандер». Азербайджанская сторона утверждает, что они были использованы Арменией против Азербайджана осенью 2020 года.