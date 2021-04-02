Азербайджан заявил об обнаружении обломков ракет «Искандер» в Карабахе
Азербайджан заявил об обнаружении обломков ракет «Искандер», использованных, по утверждению Баку, Арменией в ходе эскалации в Карабахе осенью 2020 года, сообщает РИА Новости.
По данным властей Азербайджана, обломки двух ракет находятся в городе Шуша, их нашли 15 марта при разминировании территории.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что во время последней войны в Нагорном Карабахе российские «Искандеры» взрывались в 10% случаев и выразил неудовольствие качеством этого вооружения. При этом Минобороны РФ вообще опровергало использование Арменией этих ракет в том конфликте.
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