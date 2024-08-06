Президент Азербайджана и Шойгу встретились в Баку
6 августа 202411:04
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.
Отмечается, что Алиев принял Шойгу в Баку. Подробности встречи не приводятся.
По данным СМИ, секретарь Совбеза РФ прибыл в азербайджанскую столицу из Тегерана и намерен предостеречь республику от вмешательства в пользу Израиля.
Сергей Шойгу посетил Тегеран накануне и провел встречу с президентом страны Масудом Пезешкианом, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru