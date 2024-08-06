Президент Азербайджана и Шойгу встретились в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

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Отмечается, что Алиев принял Шойгу в Баку. Подробности встречи не приводятся.

По данным СМИ, секретарь Совбеза РФ прибыл в азербайджанскую столицу из Тегерана и намерен предостеречь республику от вмешательства в пользу Израиля.

Сергей Шойгу посетил Тегеран накануне и провел встречу с президентом страны Масудом Пезешкианом, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Совет Безопасности РФ Сергей ШойгуАзербайджан

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