Президент Австрии против блокировки «Северного потока-2» из-за Навального
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен выступил против блокировки проекта «Северный поток-2» из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Он подчеркнул, что не видит никакой связи между этим делом и строительством газопровода, который является коммерческим проектом, передаёт ТАСС.
Ван дер Беллен также подчеркнул, что решение по этому проекты должны принимать в Европе, а не в США.
О возможности приостановки «Северного потока-2» из-за предполагаемого отравления Навального ранее высказывались власти Германии. По информации СМИ, у Берлина есть шесть вариантов, как отказаться от инфраструктурного проекта. Это, в частности, попытка добиться отзыва разрешения на строительство, введение национального ограничения на импорт российского газа, поддержка общеевропейских санкций в отношении проекта, пишет «Свободная пресса».
Между тем, Датское энергетическое агентство уже заявило, что не будет отзывать разрешение на строительство трубопровода по политическим мотивам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru