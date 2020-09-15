Президент Австрии против блокировки «Северного потока-2» из-за Навального

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен выступил против блокировки проекта «Северный поток-2» из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Он подчеркнул, что не видит никакой связи между этим делом и строительством газопровода, который является коммерческим проектом, передаёт ТАСС.

Ван дер Беллен также подчеркнул, что решение по этому проекты должны принимать в Европе, а не в США.