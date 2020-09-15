Президент Австрии против блокировки «Северного потока-2» из-за Навального

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен выступил против блокировки проекта «Северный поток-2» из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Он подчеркнул, что не видит никакой связи между этим делом и строительством газопровода, который является коммерческим проектом, передаёт ТАСС.

Ван дер Беллен также подчеркнул, что решение по этому проекты должны принимать в Европе, а не в США.

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О возможности приостановки «Северного потока-2» из-за предполагаемого отравления Навального ранее высказывались власти Германии. По информации СМИ, у Берлина есть шесть вариантов, как отказаться от инфраструктурного проекта. Это, в частности, попытка добиться отзыва разрешения на строительство, введение национального ограничения на импорт российского газа, поддержка общеевропейских санкций в отношении проекта, пишет «Свободная пресса».

Между тем, Датское энергетическое агентство уже заявило, что не будет отзывать разрешение на строительство трубопровода по политическим мотивам.

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ТЕГИ:АвстрияАлексей НавальныйСеверный Поток-2
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