Президент Армении возразил по поводу отставки начальника Генштаба
Президент Армении Армен Саркисян не утвердил отставку начальника генштаба ВС Оника Гаспаряна, которого уволил премьер-министр страны Никол Пашинян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армянского лидера.
«Президент республики в рамках своих конституционных полномочий вернул проект указа (об освобождении премьер-министру) с возражениями… Обобщая мнения юристов и экспертов, можно сделать вывод, что проект указа в корне противоречит конституции», - говорится в заявлении.
При этом подчеркивается, что глава Армении в принятии решении руководствуется исключительно национальными интересами, он не поддерживает никакую политическую силу.
«Бесспорно, что вооруженные силы должны оставаться нейтральными в политических вопросах. Очевидно, что в связи с войной личный состав Вооруженных сил более чем когда-либо нуждается во всеобщей поддержке и внимании. Решение проблем кадрового состава армии является приоритетным, им нельзя пренебрегать ни в коем случае», - сказано на сайте президента.
По мнению президента Армении, в нынешнем беспрецедентном положении дел необходимы комплексные решения, которые не могут быть достигнуты путем частой смены персонала без учета ситуации в стране.
Ранее глава Генштаба ВС Армении Гаспарян призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна уйти в отставку, сообщает Ura.ru. Глава правительства, в свою очередь, назвал выступление военных попыткой переворота и заявил, что вопрос его ухода должен решить народ.
Акции протеста с призывами к отставке Пашиняна не прекращаются с 10 ноября 2020 года, когда было подписано трёхстороннее соглашение с Азербайджаном при участии российской стороны о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе. Президент Армении Армен Саркисян на фоне протестов ранее призывал провести досрочные парламентские выборы.
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