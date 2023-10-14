Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута МУС
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил ратификацию кабмином страны Римского статуса Международного уголовного суда (МУС). Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства 14 октября, в субботу.
«13 октября президент Республики Армения Ваагн Хачатурян подписал заявление о ратификации Римского статута Международного уголовного суда, подписанного 17 июля 1998 года», — цитируют текст «Известия».
МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Несмотря на это, российская сторона сдержанно прокомментировала решение Еревана, хотя до этого намекала на «последствия».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ратификацию Арменией Римского статута заявил, что «не хотелось бы, чтобы Путину когда-либо пришлось отказаться от визита в Армению», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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