Президент Армении принял отставку правительства Пашиняна
Президент Армении Армен Саркисян принял техническую отставку правительства в связи с подготовкой к досрочным выборам в стране. Об этом говорится в тексте указа на сайте главы армянского государства.
«На основании статьи 130 конституции принимаю отставку правительства», - сказано в документе.
Ранее о ней заявил премьер-министр Никол Пашинян. В связи с его уходом с поста для проведения в республике досрочных парламентских выборов в рамках технической процедуры ушло в отставку и правительство Армении. Пашинян до выборов продолжит исполнять обязанности премьера республики. Он объявил о решении баллотироваться на пост главы правительства от партии «Гражданский договор» на предстоящих досрочных выборах.
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