Президент Армении принял отставку правительства Пашиняна

Президент Армении Армен Саркисян принял техническую отставку правительства в связи с подготовкой к досрочным выборам в стране. Об этом говорится в тексте указа на сайте главы армянского государства.

Пашинян решил выдвинуть свою кандидатуру на досрочных выборах премьера

«На основании статьи 130 конституции принимаю отставку правительства», - сказано в документе.

Ранее о ней заявил премьер-министр Никол Пашинян. В связи с его уходом с поста для проведения в республике досрочных парламентских выборов в рамках технической процедуры ушло в отставку и правительство Армении. Пашинян до выборов продолжит исполнять обязанности премьера республики. Он объявил о решении баллотироваться на пост главы правительства от партии «Гражданский договор» на предстоящих досрочных выборах.

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ФОТО: РИА Новости
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