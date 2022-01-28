Президент Аргентины заявил о личном предпочтении «Спутник V»

Фернандес заявил о доверии российской вакцине. По его словам, он заболел, будучи привитым, и легко перенес болезнь, благодаря вакцине. Президент отмечал, что доказывал главе ВОЗ и странам ЕС эффективность российской вакцины, указывая на то, что миллионы аргентинцев привиты «Спутником V».

В Аргентине в настоящее время вакцинация доступна препаратами Moderna и Pfizer, британско-шведской AstraZeneca, Sinopharm и Cansino.

Первую вакцинацию Фернандес прошел в январе прошлого года. Ревакцинацию российским препаратом президент прошел в декабре.

