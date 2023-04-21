Президент Аргентины Фернандес отказался идти на второй срок

Кроме того, он заявил, что не намерен идти на второй срок и участвовать в президентских выборах в 2023 году.

«10 декабря я передам президентские знаки тому, кого законно выберет народом», - заключил Фернандес.

Ранее Роберт Кеннеди-младший, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, официально объявил об участии в президентских выборах 2024 года от Демократической партии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

