Президент Аргентины Фернандес отказался идти на второй срок
21 апреля 202317:01
Президент Аргентины Альберто Фернандес опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором рассказал о проделанной на своём посту работе.
Кроме того, он заявил, что не намерен идти на второй срок и участвовать в президентских выборах в 2023 году.
«10 декабря я передам президентские знаки тому, кого законно выберет народом», - заключил Фернандес.
Ранее Роберт Кеннеди-младший, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, официально объявил об участии в президентских выборах 2024 года от Демократической партии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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21 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru