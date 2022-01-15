Президент Аргентины 3 ферваля посетит Москву

Президент Аргентины Альберто Фернандес прибудет 3 февраля в Москву, где встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС,



По данным агентства, Фернандес планирует обсудить с Путиным сотрудничество в сфере вакцинации, инвестиции.

Планируется, что аргентинский лидер пробудет в РФ два дня, после чего направится в Китай.

Накануне сообщалось, что в Аргентине инфляция по итогам 2021 года составила 50,9%.

