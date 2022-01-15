Президент Аргентины 3 ферваля посетит Москву
15 января 202200:00
Президент Аргентины Альберто Фернандес прибудет 3 февраля в Москву, где встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС,
По данным агентства, Фернандес планирует обсудить с Путиным сотрудничество в сфере вакцинации, инвестиции.
Планируется, что аргентинский лидер пробудет в РФ два дня, после чего направится в Китай.
Накануне сообщалось, что в Аргентине инфляция по итогам 2021 года составила 50,9%.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru