В Аргентине инфляция по итогам года превысила 50%
В Аргентине инфляция по итогам 2021 года составила 50,9%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад института статистики и переписи страны.
Отмечается, что общий уровень индекса потребительских цен в декабре прошлого года вырос на 3,8%. Цены больше всего повысились на отели и рестораны (5,9%) и алкоголь с табаком (5,4%).
В докладе указывается, что при составлении бюджета власти планировали, что инфляция будет 29%. Аргентина входит в число стран с самой высокой инфляцией. В прошлом году инфляция составила 36,1%, в позапрошлом - 53,8%.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+21 155 / сут.
Умерли
319 тыс.+740 / сут.
Выздоровели
9,8 млн+25 984 / сут.
- В Аргентине инфляция по итогам года превысила 50%
- Уголовное дело возбуждено после гибели двух людей при падении лифта в Москве
- Власти Подмосковья не исключили введения ограничений из-за коронавируса
- Эрдоган заявил о намерении Турции полноправно вступить в Евросоюз
- Экономист из Новоросийска выиграла в «Русское лото» полмиллиарда
- Два человека погибли при падении лифта в «Президент-Отеле» в Москве
- Принц Эндрю, обвиняемый в изнасиловании, лишен королевского патронажа
- Установлен новый рекорд по числу заражённых короновирусом за сутки
- В ФСБ заявили, что сообщения о минировании уральских школ поступали из-за рубежа
- Маркировка табачных изделий принесла в бюджет России 30 млрд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru