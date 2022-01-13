В Аргентине инфляция по итогам года превысила 50%

В Аргентине инфляция по итогам 2021 года составила 50,9%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад института статистики и переписи страны.

Отмечается, что общий уровень индекса потребительских цен в декабре прошлого года вырос на 3,8%. Цены больше всего повысились на отели и рестораны (5,9%) и алкоголь с табаком (5,4%).

В докладе указывается, что при составлении бюджета власти планировали, что инфляция будет 29%. Аргентина входит в число стран с самой высокой инфляцией. В прошлом году инфляция составила 36,1%, в позапрошлом - 53,8%.





