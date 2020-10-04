Президент Алиев: Освобожден город Джабраил

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что город Джабраил и еще несколько сел в Нагорном Карабахе перешли под контроль азербайджанских военных, сообщает Интерфакс.

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«Сегодня азербайджанская армия освободила от оккупации город Джабраил и ряд окрестных сел», - цитирует агентство запись Алиева в Twitter.

Отмечается, что с 1993 года Джабраил контролировала непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР).


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Фото: mod.gov.az
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