Президент Алиев: Освобожден город Джабраил
4 октября 202016:05
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что город Джабраил и еще несколько сел в Нагорном Карабахе перешли под контроль азербайджанских военных, сообщает Интерфакс.
«Сегодня азербайджанская армия освободила от оккупации город Джабраил и ряд окрестных сел», - цитирует агентство запись Алиева в Twitter.
Отмечается, что с 1993 года Джабраил контролировала непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР).
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4 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru