Оппозиция Абхазии: Президент Бжания сбежал

Один из лидеров абхазской оппозиции Леван Микаа заявил, что президент республики Аслан Бжания сбежал. Видеообращение оппозиционера опубликовал Telegram-канал «D News Абхазия».

Микаа считает, что Бжания находится в «российской части Баку». Оппозиционер объявил о прекращении переговоров с властью и заявил, что вопрос отставки президента будет рассмотрен парламентом, если политик не выйдет на связь к утру 16 ноября.

15 ноября в Сухуме у здания парламента прошли крупные акции протестов, на которых собрались несколько тысяч человек. Накануне там должно было пройти заседание по ратификации инвестиционного соглашения с РФ. Представители оппозиции заявили, что договор с Москвой противоречит интересам местных жителей. Митингующие предположили, что соглашение позволит российским компаниям начать массовое строительство апартаментов в Абхазии, что приведет к повышению цен на жилье и к рискам для малого и среднего бизнеса республики.