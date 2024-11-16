Оппозиция Абхазии: Президент Бжания сбежал
Один из лидеров абхазской оппозиции Леван Микаа заявил, что президент республики Аслан Бжания сбежал. Видеообращение оппозиционера опубликовал Telegram-канал «D News Абхазия».
Микаа считает, что Бжания находится в «российской части Баку». Оппозиционер объявил о прекращении переговоров с властью и заявил, что вопрос отставки президента будет рассмотрен парламентом, если политик не выйдет на связь к утру 16 ноября.
15 ноября в Сухуме у здания парламента прошли крупные акции протестов, на которых собрались несколько тысяч человек. Накануне там должно было пройти заседание по ратификации инвестиционного соглашения с РФ. Представители оппозиции заявили, что договор с Москвой противоречит интересам местных жителей. Митингующие предположили, что соглашение позволит российским компаниям начать массовое строительство апартаментов в Абхазии, что приведет к повышению цен на жилье и к рискам для малого и среднего бизнеса республики.
В итоге протестующие захватили парламент и администрацию президента, потребовав пересмотра договора, отставки главы государства и проведения выборов.
Ранее зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с НСН назвал протесты в Сухуме попыткой раскачивания ситуации в Абхазии перед президентскими выборами.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: За сутки 4,5 тыс. человек подали заявки на программу «Время героев»
- Число обратившихся к врачам после обеда в школе в Новочебоксарске превысило 170
- На Украине ликвидировали отряд из Белоруссии «АСП Террор»
- СМИ: Поставщики БПЛА ВСУ наращивают производство не поддающихся РЭБ дронов
- Панченко: Зеленский возбуждал уголовные дела за слова, сказанные Шольцем Путину
- Оппозиция Абхазии: Президент Бжания сбежал
- Церемонию вручения «Оскара» в 2025 году проведет Конан О'Брайен
- В Слюдянском районе Иркутской области произошло землетрясение
- На шахте в Кузбассе произошел повторный горный удар
- Россия сократила импорт нефтепродуктов из Казахстана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru