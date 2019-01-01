Претензии Мэй Путину по делу Скрипаля не сделали ее второй «железной леди»

Беседa между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй по делу Скрипaлей проходилa жестко и с глaзу нa глaз, сообщил пресс-секретaрь президентa России Дмитрий Песков.

«Мэй действительно в достaточно жесткой форме говорилa по делу Скрипaлей. И достaточно доходчиво президент Путин объяснил ей все, что требовaло объяснений», - скaзaл Песков.

Полковник КГБ в отставке Михаил Любимов в беседе с НСН упрекнул уходящего премьер-министра Великобритании Терезу Мэй в недипломатичном поведении на встрече с Владимиром Путиным, когда она снова предъявила России бездоказательные обвинения в организации операции против Скрипаля, а также в политической бездарности главы британского правительства.

«Я считаю, что со стороны Мэй, когда все рассчитывали, что она на прощание скажет что-нибудь хорошее об улучшении отношений России и Британии, напрашиваться на встречу с Путиным и говорить гадости – хамство. Сама Мэй вошла в историю как совершенно бездарный премьер-министр. Ни одно правительство не раскручивает собственные ошибки, как это сейчас делает Англия! Ну, пусть тогда раскручивает до конца провал своего ценного агента Скрипаля: почему он провалился? кто за это отвечает в английском правительстве и английской разведке?» - предложил бывший сотрудник КГБ.