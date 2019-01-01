Претензии Мэй Путину по делу Скрипаля не сделали ее второй «железной леди»
Экс-разведчик и представитель РАН пояснили НСН, с чем связана неуступчивость британского премьер-министра на встрече с российским президентом в деле Скрипалей.
Беседa между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй по делу Скрипaлей проходилa жестко и с глaзу нa глaз, сообщил пресс-секретaрь президентa России Дмитрий Песков.
«Мэй действительно в достaточно жесткой форме говорилa по делу Скрипaлей. И достaточно доходчиво президент Путин объяснил ей все, что требовaло объяснений», - скaзaл Песков.
Полковник КГБ в отставке Михаил Любимов в беседе с НСН упрекнул уходящего премьер-министра Великобритании Терезу Мэй в недипломатичном поведении на встрече с Владимиром Путиным, когда она снова предъявила России бездоказательные обвинения в организации операции против Скрипаля, а также в политической бездарности главы британского правительства.
«Я считаю, что со стороны Мэй, когда все рассчитывали, что она на прощание скажет что-нибудь хорошее об улучшении отношений России и Британии, напрашиваться на встречу с Путиным и говорить гадости – хамство. Сама Мэй вошла в историю как совершенно бездарный премьер-министр. Ни одно правительство не раскручивает собственные ошибки, как это сейчас делает Англия! Ну, пусть тогда раскручивает до конца провал своего ценного агента Скрипаля: почему он провалился? кто за это отвечает в английском правительстве и английской разведке?» - предложил бывший сотрудник КГБ.
Жесткий посыл Мэй, которая заявила Путину, что улучшений отношений между Великобританией и Россией не предвидится, если не будет расследовано дело Скрипалей, совершенно закономерен. На последнем саммите G20 она не оставила попыток запомниться как вторая «железная леди». Британский премьер, которая проводила довольно враждебную политику по отношению к России, осталась верна такому выбору, несмотря на то, что одной ногой уже стоит за порогом офиса главы британского кабмина на лондонской Даунинг-стрит.
То, что об улучшении отношений между двумя странами говорить преждевременно, заявила старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк в эфире НСН.
«Предпосылок на сегодняшний день к тому, чтобы кардинальным образом улучшить двусторонние отношения между Россией и Великобританией, пока нет», — сказала она.
Напомним, что в отравлении бывшего полковникa Глaвного рaзведывaтельного упрaвления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Солсбери 4 марта 2018 года Великобритания подозревает россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Bellingcat якобы разоблачил, как агентов ГРУ Александра Мишкина и Анатолия Чепигу. Официальная Москва не раз указывала на бездоказательность этих обвинений. Полковник КГБ в отставке Михаил Любимов в эфире НСН обвинил самого Скрипаля в организации дела.
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