Пресс-секретарь Зеленского назвала потрясающей его беседу с Байденом

«Fabulous conversation! (потрясающий разговор — прим. ред.)», — написала Мендель на своей странице в Twitter.

Ранее в пятницу стало известно, что Байден и Зеленский в телефонной беседе обсудили якобы нарастающее военное присутствие России у украинских границ, а также борьбу с коррупцией.

Кроме того, Байден подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. В свою очередь, Зеленский заверил американского коллегу в готовности реформировать страну, подчеркнув, что для Киева важно партнерство с США.

