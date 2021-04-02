Пресс-секретарь Зеленского назвала потрясающей его беседу с Байденом

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала телефонный разговор украинского лидера с президентом США Джо Байденом.

Зеленский пообещал Байдену реформировать Украину

«Fabulous conversation! (потрясающий разговор — прим. ред.)», — написала Мендель на своей странице в Twitter.

Ранее в пятницу стало известно, что Байден и Зеленский в телефонной беседе обсудили якобы нарастающее военное присутствие России у украинских границ, а также борьбу с коррупцией.

Кроме того, Байден подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. В свою очередь, Зеленский заверил американского коллегу в готовности реформировать страну, подчеркнув, что для Киева важно партнерство с США.

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ФОТО: www.instagram.com/@iuliia_mendel
ТЕГИ:Телефонный РазговорДжо БайденВладимир Зеленский
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