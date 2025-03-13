Лукашенко примет участие в параде Победы в Москве

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров он указал, что также в российскую столицу прибудет расчёт Вооружённых сил Белоруссии, который примет участие в торжественном параде.

«В этом году в наших странах широко отмечается 80-летие Великой Победы... Это общая победа, и мы хорошо понимаем, какой ценой она досталась. Дорожим памятью о героизме наших отцов, дедов, прадедов», - заключил Путин.

Ранее президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что приедет в Москву на День Победы 9 мая, сообщает «Свободная пресса».

