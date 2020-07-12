Пресс-секретарь Фургала опровергла свое задержание
Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Надежда Томченко опровергла информацию о своем задержании, передает РИА Новости.
По ее словам, в настоящий момент находится на встрече и не может сказать, был ли у нее обыск в квартире.
В Хабаровске вечером вновь начались акции в поддержку Фургала. Это уже третья несанкционированная акция в поддержку губернатора региона, арестованного по обвинению в организации убийства. В полдень митингующие уже собирались в центре города и прошли по проезжей части улиц. В субботу в несанкционированной акции участвовало 10-12 тысяч человек.
Нaпомним, губернaторa Хaбaровского крaя, членa ЛДПР Сергея Фургaлa зaдержaли утром 9 июля и достaвили в Москву нa допрос. Его обвинили по уголовному делу о зaкaзных убийствaх предпринимaтелей в 2004-2005 годaх: покaзaния нa Фургaлa кaк оргaнизaторa преступлений дaли другие учaстники делa. Губернaтор вину не признaл.
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