Пресс-секретарь Байдена «потеряла мысль», критикуя Россию
Пресс-секретарь президента США Джо Байдена Джен Псаки, перечисляя обвинения в адрес России, несколько раз запнулась, а затем "потеряла мысль" на пресс-конференции в пятницу 29 января. Об этом сообщает РИА Новости в своем канале в Telegram.
Псаки в своем выступлении критиковала политику России, но затем остановилась и пояснила, что "потеряла мысль". Затем пресс-секретарь добавила, что глава страны всё равно ответит России "тогда, когда посчитает нужным".
Также Псаки во время своей речи неоднократно оговорилась. Она назвала генсека НАТО Йенса Столтенберга генсеком ООН, а также забыла должность госсекретаря США Энтони Блинкена, назвав его президентом. Она в шутку предположила, что, возможно, "это повышение".
Агентство напоминает, что Псаки не впервые произносит противоречивые суждения. Она также известна резкой критикой в адрес Москвы и многочисленными оговорками. Так, Псаки ранее предполагала, что газ транспортируется "из Западной Европы через Украину в Россию", а также угрожала направить флот США к берегам Белоруссии.
Бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в эфире НСН оценил нового пресс-секретаря Белого дома.
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