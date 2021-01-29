Пресс-секретарь Байдена «потеряла мысль», критикуя Россию

Псаки в своем выступлении критиковала политику России, но затем остановилась и пояснила, что "потеряла мысль". Затем пресс-секретарь добавила, что глава страны всё равно ответит России "тогда, когда посчитает нужным".

Также Псаки во время своей речи неоднократно оговорилась. Она назвала генсека НАТО Йенса Столтенберга генсеком ООН, а также забыла должность госсекретаря США Энтони Блинкена, назвав его президентом. Она в шутку предположила, что, возможно, "это повышение".

Агентство напоминает, что Псаки не впервые произносит противоречивые суждения. Она также известна резкой критикой в адрес Москвы и многочисленными оговорками. Так, Псаки ранее предполагала, что газ транспортируется "из Западной Европы через Украину в Россию", а также угрожала направить флот США к берегам Белоруссии.

Бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в эфире НСН оценил нового пресс-секретаря Белого дома.

