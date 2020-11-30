Псаки возвращается. И мемы тоже

Псаки возвращается. И это – не название фильма ужасов, скорее уж комедии.

Дженнифер Псаки, работавшая пресс-секретарем госдепартамента США во времена президентства Барака Обамы, имеет все шансы возглавить пресс-службу Белого дома, если президентом станет Джо Байден.

Он полным ходом формирует свою будущую администрацию и уже объявил, что новая команда по коммуникациям будет состоять исключительно из женщин. И возглавить ее поручено Псаки.

Славу в российских СМИ Джен Псаки снискала благодаря неоднозначным, в основном, критическим высказываниям в адрес России. От нее мир узнал, что потоки газа идут из Европы через Украину в Россию. Тогда, правда, она тут же признала, что оговорилась, и газ «пошел» в правильном направлении.

Притчей во языцех стали проблемы Псаки с географией. Самой, пожалуй, запоминающейся стала реплика про учения российских Вооруженных сил на полигоне Ашулук в Астраханской области. Из ее комментария следовало, что маневры велись на российско-украинской границе, до которой от Ашулука – несколько сотен километров.

От саркастического комментария тогда не удержалось даже Минобороны России, в заявлении которого Псаки было рекомендовано вместо соцсетей завести географический атлас.

Тогда же она стала героиней многочисленных интернет-мемов, благодаря которым появились и реплики, выдаваемые за высказывания Псаки. К примеру, еще одна знаменитая фраза о готовности США послать флот к берегам Белоруссии – не более чем фейк.

Большую популярность получили диалоги Джен Псаки с Мэтью Ли, корреспондентом агентства Associated Press. Опытный журналист, он чуть ли не на каждом брифинге умудрялся своими вопросами ставить пресс-секретаря госдепа в неловкое положение. Их разговор про избирательную карусель на референдуме в Донецкой и Луганской областях закончился тем, что Ли вынудил Псаки признаться в полном непонимании того, о чем она говорит. Эта история вызвала тогда приступ искрометного веселья в российских государственных СМИ.

Когда же Псаки оказалось совсем нечего ответить въедливым журналистам, она парировала: «вы просто повторяете слова министра Лаврова».

В Кремле к возвращению Джен Псаки отнеслись сдержанно, сочтя это внутренним делом США. К тому же, как заметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пресс-секретарь не формулирует внешнюю политику. «Внешнюю политику формулирует глава государства, по крайней мере, в нашей стране», - сказал Песков.

Вряд ли найдется хоть один пресс-секретарь в истории американской администрации, кто запомнился бы, во всяком случае, в России, так же крепко, как Джен Псаки.

И вот, Псаки возвращается. Несите попкорн.

