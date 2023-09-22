Пресс-конференция Байдена и Зеленского завершилась скандалом

Политики отказались общаться с репортерами, которые наперебой выкрикивали вопросы. У Зеленского при этом было напряженное выражение лица, он периодически бросал тревожные взгляды в сторону главы Белого дома. У Байдена же на лице была легкая ухмылка, он также не произнес ни слова.

Ранее Байден заявил, что утвердил новый пакет военной помощи Украине, в него войдут средства ПВО, снаряды, артиллерия и противотанковые орудия. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

