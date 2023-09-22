Пресс-конференция Байдена и Зеленского завершилась скандалом
Пресс-конференция по итогам визита в США президента Украины Владимира Зеленского, на которой он должен был ответить на вопросы журналистов совместно с американским лидером Джо Байденом, закончилась скандалом. Об этом сообщило агентство Regnum.
Политики отказались общаться с репортерами, которые наперебой выкрикивали вопросы. У Зеленского при этом было напряженное выражение лица, он периодически бросал тревожные взгляды в сторону главы Белого дома. У Байдена же на лице была легкая ухмылка, он также не произнес ни слова.
Ранее Байден заявил, что утвердил новый пакет военной помощи Украине, в него войдут средства ПВО, снаряды, артиллерия и противотанковые орудия. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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