Прервавшие выступление Лаврова в ООН оказались гостями делегации Израиля
Две женщины-активистки, которые нарушили выступление главы МИД России Сергея Лаврова на заседании Совета безопасности ООН, были членами израильской делегации, сообщил представитель генсекретаря организации Стефан Дюжаррик.
По его словам, они достали плакаты, после чего их попросили покинуть зал, поскольку их действия противоречат правилам совбеза ООН.
В среду во время выступления Лавров на заседании по Ближнему Востоку его прервали две активистки. Они кричали призывы освободить заложников, удерживаемых ХАМАС.
В ответ Лавров приостановил свою речь и обратился к активисткам с просьбой почетче сказать, что они хотят. Позднее охрана вывела женщин из зала, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru