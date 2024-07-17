Прервавшие выступление Лаврова в ООН оказались гостями делегации Израиля

В среду во время выступления Лавров на заседании по Ближнему Востоку его прервали две активистки. Они кричали призывы освободить заложников, удерживаемых ХАМАС.

В ответ Лавров приостановил свою речь и обратился к активисткам с просьбой почетче сказать, что они хотят. Позднее охрана вывела женщин из зала, передает «Радиоточка НСН».