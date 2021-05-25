Премьера Польши подозревают в нарушениях при проведении выборов

Председатель Главной контрольной палаты (NIK) Польши Мариан Банась направил в прокуратуру просьбу возбудить уголовное дело в отношении премьер-министра страны Матеуша Моравецкого. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным Банася, в ходе проверки организации выборов президента страны, которые должны были пройти 10 мая 2020 года с использованием почтового голосования, были выявлены нарушения. Контрольная палата считает, что в преступлениях также могли участвовать глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик, министр государственных активов Яцек Сасин и министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский.

NIK установил, что Моравецкий поручил Польской почте и Польской фабрике ценных бумаг создать бюллетени для почтового голосования, "не имея на это оснований". В результате выборы прошли в очном порядке 28 июня, а на бюллетени была потрачена крупная сумма денег из казны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПреступленияПремьер-министрПольша
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