Япония направила России протест после выхода из соглашения по Курилам
Японское правительство направило «решительный протест» Москве из-за решения российских властей о прекращении действия соглашения с Токио об облегченном посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря японского кабмина Хирокадзу Мацуно.
Министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси сообщил, что решение России является необоснованным и недопустимым. Глава японской дипломатии повторил позицию Токио, согласно которой, введенные антироссийские ограничения были вызваны ситуацией вокруг Украины.
Напомним, власти РФ отменили действие соглашения, предусматривающего облегченный режим посещения Курильских островов японцами, ранее проживавших на территории.
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