Премьер Японии вновь выразил стремление подписать мирный договор с Россией

Как отметил Кисида, в отношениях между двумя государствами «сложилась тяжелая ситуация».

«Но мы продолжаем придерживаться стремления на разрешение территориального вопроса и заключение мирного договора», — указал премьер.

В то же время Кисида заявил, что японские власти будут «решительно продвигать» санкционное давление на Москву на фоне ситуации на Украине, а также поддерживать Киев.

Ранее генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно заявлял, что Токио по-прежнему планирует провести мирные переговоры с Москвой о территориальной принадлежности островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, напоминает телеканал «360».

