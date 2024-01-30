Премьер Японии вновь выразил стремление подписать мирный договор с Россией
Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассказал о стремлении подписать мирный договор с Россией после разрешения территориального вопроса. Об этом политик заявил в своей программной речи, передает РИА Новости.
Как отметил Кисида, в отношениях между двумя государствами «сложилась тяжелая ситуация».
«Но мы продолжаем придерживаться стремления на разрешение территориального вопроса и заключение мирного договора», — указал премьер.
В то же время Кисида заявил, что японские власти будут «решительно продвигать» санкционное давление на Москву на фоне ситуации на Украине, а также поддерживать Киев.
Ранее генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно заявлял, что Токио по-прежнему планирует провести мирные переговоры с Москвой о территориальной принадлежности островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, напоминает телеканал «360».
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