МИД РФ указал на ничтожность заявлений Японии о статусе Южных Курил

Россия считает «ничтожными» упоминания Южных Курил в японской «Синей книге по дипломатии», так как острова являются неотъемлемой частью России, заявили в МИД РФ, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что Япония вновь использовала формулировку о «незаконной оккупации» островов в «Синей книге по дипломатии» за 2023 год.

«Расцениваем такие пассажи как ничтожные», - заключили в российском МИД.