МИД РФ указал на ничтожность заявлений Японии о статусе Южных Курил
Россия считает «ничтожными» упоминания Южных Курил в японской «Синей книге по дипломатии», так как острова являются неотъемлемой частью России, заявили в МИД РФ, передает РИА Новости.
В ведомстве отметили, что Япония вновь использовала формулировку о «незаконной оккупации» островов в «Синей книге по дипломатии» за 2023 год.
«Расцениваем такие пассажи как ничтожные», - заключили в российском МИД.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации. Комментируя использование японским правительством в «Синей книге по дипломатии» формулировки о «незаконно оккупированных Россией» островах он отметил, что подобное происходит регулярно, однако Москва не приемлет таких заявлений.
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что позиция японского руководства в отношении островов, входящих в южную часть Курил, в будущем не изменится, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru