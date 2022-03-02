Премьер Японии отверг идею совместного с США использования ядерного оружия
Премьер-министр Японии Фумио Кисида отверг возможность совместного использования ядерного оружия США как противоречащую трем безъядерным принципам страны. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, совместное использование ядерного оружия подразумевало бы доставку в Японию ядерного оружия США и размещения его на истребителях страны.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что при сохранении паритета по ядерному вооружению между Россией и США «наша страна лидирует по перспективным разработкам».
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