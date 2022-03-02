Премьер Японии отверг идею совместного с США использования ядерного оружия

Премьер-министр Японии Фумио Кисида отверг возможность совместного использования ядерного оружия США как противоречащую трем безъядерным принципам страны. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, совместное использование ядерного оружия подразумевало бы доставку в Японию ядерного оружия США и размещения его на истребителях страны.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что при сохранении паритета по ядерному вооружению между Россией и США «наша страна лидирует по перспективным разработкам».

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ФОТО: Скриншот VANDENBERG AIR FORCE BASE
ТЕГИ:СШАЯпония
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