Премьер Японии отверг идею совместного с США использования ядерного оружия

По его словам, совместное использование ядерного оружия подразумевало бы доставку в Японию ядерного оружия США и размещения его на истребителях страны.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что при сохранении паритета по ядерному вооружению между Россией и США «наша страна лидирует по перспективным разработкам».

