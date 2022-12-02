Премьер Японии оценил перспективы заключения мирного договора с Россией

Он отметил, что отношения Японии и России находятся в очень тяжелом состоянии. Кисида указал, что Япония считает непозволительными попытки «изменения статуса-кво силовым путем в одностороннем порядке где бы они ни происходили».

Ранее глава МИД Японии Есимаса Хаяси в ходе пресс-конференции признал, что ситуация вокруг Украины осложнила отношения с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

