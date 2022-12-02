Премьер Японии оценил перспективы заключения мирного договора с Россией

Токио по-прежнему сохраняет курс на решение проблемы «северных территорий», как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, и заключение мирного договора с Россией, однако на сегодняшний день не видит перспектив обсуждения этих переговоров из-за ситуации на Украине. Об этом заявил японский премьер Фумио Кисида на слушаниях в парламенте.

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Он отметил, что отношения Японии и России находятся в очень тяжелом состоянии. Кисида указал, что Япония считает непозволительными попытки «изменения статуса-кво силовым путем в одностороннем порядке где бы они ни происходили».

Ранее глава МИД Японии Есимаса Хаяси в ходе пресс-конференции признал, что ситуация вокруг Украины осложнила отношения с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЯпонияРоссия
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