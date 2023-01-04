Премьер Японии: Мир находится в исторической поворотной точке
Мир оказался в «исторической поворотной точке» и сталкивается с серьезными вызовами, региональными и глобальными проблемами, считает премьер-министр Японии Фумио Кисида. Обращение политика опубликовано на сайте японского председательства в Группе семи.
По мнению Кисиды, сложности в мире обусловлены пандемией коронавируса и ситуацией вокруг Украины, пишет RT.
«"Семерка" решительно отвергает любые односторонние попытки изменить статус-кво силой, угрозой или применением ядерного оружия, а также поддерживает международный порядок, основанный на верховенстве права», — отмечается в обращении премьера.
Кроме того, Кисида заявил о сложной обстановке в мировой экономике, трудностях с энергетической и продовольственной безопасностью. Также среди современных вызовов японский премьер назвал региональные вопросы, в том числе ситуацию вокруг Украины и в Азии, темы ядерного разоружения, изменения климата, глобального здравоохранения.
Политик отметил, что намерен способствовать проведению открытых дискуссий между лидерами G7, «чтобы сформулировать идеи и планы на будущее».
Между тем замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Япония не отказывается от антироссийской позиции, пишет Ura.ru. По словам дипломата, в связи с этим подписание мирного договора между Москвой и Токио невозможно.
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