Премьер Японии: Мир находится в исторической поворотной точке

По мнению Кисиды, сложности в мире обусловлены пандемией коронавируса и ситуацией вокруг Украины, пишет RT.

«"Семерка" решительно отвергает любые односторонние попытки изменить статус-кво силой, угрозой или применением ядерного оружия, а также поддерживает международный порядок, основанный на верховенстве права», — отмечается в обращении премьера.

Кроме того, Кисида заявил о сложной обстановке в мировой экономике, трудностях с энергетической и продовольственной безопасностью. Также среди современных вызовов японский премьер назвал региональные вопросы, в том числе ситуацию вокруг Украины и в Азии, темы ядерного разоружения, изменения климата, глобального здравоохранения.

Политик отметил, что намерен способствовать проведению открытых дискуссий между лидерами G7, «чтобы сформулировать идеи и планы на будущее».

Между тем замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Япония не отказывается от антироссийской позиции, пишет Ura.ru. По словам дипломата, в связи с этим подписание мирного договора между Москвой и Токио невозможно.

