Новый премьер Японии заявил о намерении заключить мирный договор с Россией
Премьер-министр Японии Фумио Кисида подтвердил нацеленность на разрешение территориального вопроса вокруг Южных Курил и заключение мирного договора с Россией. Об этом он заявил в ходе своей программной речи на сессии парламента.
«Я нацелен продолжать работать над отношениями комплексно для разрешения территориального вопроса вокруг Северных территорий (южных островов Курильской гряды – НСН) и заключения мирного договора с Россией», — цитирует Кисиду РИА Новости.
Глава японского правительства подчеркнул, что мирного договора не может быть «без разрешения территориального вопроса».
Ранее министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что правительство страны продолжит вести активный диалог с Россией для разрешения территориального вопроса и заключения мирного договора, напоминает RT.
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