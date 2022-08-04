Премьер Венгрии: без переговоров России и США мира на Украине не будет
4 августа 202222:51
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что для достижения мира на территории Украины необходимы переговоры России и США. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению Орбана, Запад находится в кризисе и его будущее находится под вопросом.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+17 126 / сут.
Умерли
383 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+9 752 / сут.
- Премьер Венгрии: без переговоров России и США мира на Украине не будет
- 5 и 6 августа станут одними из самых жарких дней в истории Москвы
- Медведев пообещал «отомстить» за блокировку канала YouTube блогера Пучкова
- Еще три судна с зерном выйдут из портов Украины 5 августа
- WSJ: США объявили ЧС в здравоохранении из-за оспы обезьян
- YouTube заблокировал канал блогера Дмитрия Пучкова
- Евросоюз ввел новые санкции против Януковича
- В Испании ввели запрет на свет в витринах магазинов после 22:00
- «Роскосмос» не будет делать резких шагов по выходу из проекта МКС до 2024 года
- В Сербии власти ограничили цены на хлеб
4 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru