Премьер Венгрии: без переговоров России и США мира на Украине не будет

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что для достижения мира на территории Украины необходимы переговоры России и США. Об этом сообщает ТАСС.

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По мнению Орбана, Запад находится в кризисе и его будущее находится под вопросом.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

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ФОТО: РИА Новости
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