Премьер Украины Шмыгаль рассказал о планах заполучить $500 млрд российских активов
21 июня 202315:25
В республике разрабатывается сейчас механизм по конфискации российских, замороженных на Западе, активов, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на конференции по восстановлению Украины в Лондоне, трансляция которой велась в YouTube.
По его словам, это позволит Киеву на законных основаниях получить до $500 млрд.
«Мы готовим честный механизм», — добавил украинский премьер.
Ранее Украина предложила использовать арестованные активы России для погашения госдолга, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru