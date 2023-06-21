Премьер Украины Шмыгаль рассказал о планах заполучить $500 млрд российских активов

Песков: Компетентные органы расследуют обстоятельства атаки беспилотников на Подмосковье Открылись два участка южного направления Московского скоростного диаметра Подстанцию скорой помощи сдали в эксплуатацию на месте долгостроя в Щербинке Цикл лекций «Стихи в саду» от дома-музея Цветаевой проведут на ВДНХ Президент России наградил Сергея Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени