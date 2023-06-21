Премьер Украины Шмыгаль рассказал о планах заполучить $500 млрд российских активов

В республике разрабатывается сейчас механизм по конфискации российских, замороженных на Западе, активов, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на конференции по восстановлению Украины в Лондоне, трансляция которой велась в YouTube.

«Большая семерка» решила оставить российские активы замороженными

По его словам, это позволит Киеву на законных основаниях получить до $500 млрд.

«Мы готовим честный механизм», — добавил украинский премьер.

Ранее Украина предложила использовать арестованные активы России для погашения госдолга, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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