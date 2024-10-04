Премьер Словакии заявил, что Евросоюз и Россия нужны друг другу
Евросоюзу нужна Россия, а России нужен Евросоюз. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
По его словам, если противостояние Москвы и Киева завершится в период действия мандата его правительства, то он сделает всё, «чтобы восстановить экономические и нормальные отношения» с Россией.
«И мы будем очень заинтересованы в нормальных дружеских отношениях с Украиной, которой мы желаем положить конец этой беде, потому что это беда для всех», — заключил словацкий премьер.
Ранее Фицо вернулся к своим обязанностям после пережитого покушения, которое произошло 15 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Поезд столкнулся с грузовиком в Ленинградской области
- Эминем объявил, что станет дедушкой
- Три беспилотника ВСУ атаковали Курскую область
- Прилучный и «Комбинация»: Названы самые успешные сериалы сентября
- Премьер Словакии заявил, что Евросоюз и Россия нужны друг другу
- Хуснуллин: Нелегальной миграции в РФ больше не будет
- СМИ: Израиль сбросил на штаб «Хезболлы» 73 тонны взрывчатки
- Минобороны России: ВС РФ за неделю освободили шесть населенных пунктов
- В МИД анонсировали исключение «Талибана» из списка террористических организаций
- Лукашенко: Корове надо поставить памятник
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru