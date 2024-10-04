Премьер Словакии заявил, что Евросоюз и Россия нужны друг другу

По его словам, если противостояние Москвы и Киева завершится в период действия мандата его правительства, то он сделает всё, «чтобы восстановить экономические и нормальные отношения» с Россией.

«И мы будем очень заинтересованы в нормальных дружеских отношениях с Украиной, которой мы желаем положить конец этой беде, потому что это беда для всех», — заключил словацкий премьер.

Ранее Фицо вернулся к своим обязанностям после пережитого покушения, которое произошло 15 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

