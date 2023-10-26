Премьер Словакии: Республика не окажет военную помощь Украине

«Мы поддерживаем гуманитарную и гражданскую помощь Украине — это будет официальная политика моего правительства. Не будем поставлять ... никакого оружия», — подчеркнул политик.

Фицо высказал мнение, что Евросоюз, поставляющий вооружения Киеву, также должен стать «миротворцем». По словам премьера, он выступает за прекращение боевых действий и неважно, по какому мирному плану они закончатся. При этом договориться о мире должны Россия и США: Украина «не играет никакой роли».

Лидер партии «Направление - социальная демократия» Роберт Фицо вступил в должность премьер-министра Словакии накануне, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

