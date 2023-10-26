Премьер Словакии: Республика не окажет военную помощь Украине
Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не будет оказывать военную помощь Украине. Об этом он сообщил на встрече с депутатами, передает РИА Новости.
«Мы поддерживаем гуманитарную и гражданскую помощь Украине — это будет официальная политика моего правительства. Не будем поставлять ... никакого оружия», — подчеркнул политик.
Фицо высказал мнение, что Евросоюз, поставляющий вооружения Киеву, также должен стать «миротворцем». По словам премьера, он выступает за прекращение боевых действий и неважно, по какому мирному плану они закончатся. При этом договориться о мире должны Россия и США: Украина «не играет никакой роли».
Лидер партии «Направление - социальная демократия» Роберт Фицо вступил в должность премьер-министра Словакии накануне, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Самарской области в ДТП с бензовозом погибли четыре человека
- Израиль отверг резолюцию ГА ООН с призывом к прекращению огня
- Business Insider: соцсеть X станет приложением для знакомств
- Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Ливан
- В ХАМАС заявили о боях с израильской армией на северо-востоке Газы
- СМИ: москвич напал с ножом на англичанина из-за подозрений в шпионаже
- WP: США призвали Израиль отказаться от масштабной операции в Газе
- Sun: тело пропавшего на Украине британского наемника нашли в канализации
- ПВО Египта сбила два беспилотника над Синайским полуостровом
- Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru