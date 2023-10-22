Минобороны ФРГ заявило о нехватке 5 млрд евро на помощь Украине
Министерство обороны Германии недосчиталось в проекте бюджета на 2024 год 5 миллиардов евро на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом пишет Bild.
Издание отмечает, что министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заложил 4 миллиарда евро на помощь украинской армии. 3,1 миллиарда пойдут на уже одобренные проекты.
В военном ведомстве заявили, что потребности ВСУ гораздо выше. Для помощи Украине нужно на 5 миллиардов евро больше, говорится в конфиденциальном документе министерства обороны ФРГ.
Глава военного ведомства Германии Борис Писториус 10 октября заявил, что ФРГ выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму 1 миллиард евро, передает «Радиоточка НСН».
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