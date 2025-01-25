Премьер Словакии исключил присоединение Украины к НАТО

По словам словацкого премьера, из заявлений ряда политиков можно сделать вывод, что у Киева будут огромные трудности и с вступлением в ЕС.

Словацкий политик также предположил, что по итогам специальной военной операции Украина лишится трети своей территории.

Ранее Фицо заявил, что нужно закрепить в конституции Словакии положение о признании только двух полов — мужского и женского. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

