Премьер Словакии исключил присоединение Украины к НАТО

Глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса, сообщило РИА Новости.

В Братиславе до 40 тысяч человек вышли на митинги против кабмина Фицо

По словам словацкого премьера, из заявлений ряда политиков можно сделать вывод, что у Киева будут огромные трудности и с вступлением в ЕС.

Словацкий политик также предположил, что по итогам специальной военной операции Украина лишится трети своей территории.

Ранее Фицо заявил, что нужно закрепить в конституции Словакии положение о признании только двух полов — мужского и женского. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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