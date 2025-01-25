Премьер Словакии исключил присоединение Украины к НАТО
Глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса, сообщило РИА Новости.
По словам словацкого премьера, из заявлений ряда политиков можно сделать вывод, что у Киева будут огромные трудности и с вступлением в ЕС.
Словацкий политик также предположил, что по итогам специальной военной операции Украина лишится трети своей территории.
Ранее Фицо заявил, что нужно закрепить в конституции Словакии положение о признании только двух полов — мужского и женского. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский объяснил запрет на переговоры с Россией
- Во Франции заявили, что Зеленский пытается сорвать мирные переговоры по Украине
- Фицо: Из Словакии выдворят иностранных инструкторов
- Премьер Словакии исключил присоединение Украины к НАТО
- На Крымском мосту для въезжающих в Крым ввели паспортный контроль
- Выход фильма «Милосердие» Бекмамбетова перенесли на зиму 2026 года
- Депутат Павлов вступился за музей «Эрарта»
- Четыре человека пострадали из-за взрыва на нефтебазе в Казахстане
- Израиль выпустил из тюрем 200 палестинцев в обмен на четырех заложниц-военных
- Фицо предложил закрепить в конституции Словакии положение о признании двух полов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru