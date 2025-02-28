Премьер Румынии заявил, что страна не направит миротворцев на Украину

Румыния не планирует направлять миротворческие силы на Украину. Об этом заявил премьер-министр республики Марчел Чолаку в интервью каналу România TV.

«Я выступаю против направления войск и обсудил уже это с исполняющим обязанности президента Илией Боложаном. Эту позицию он выскажет и на заседании Европейского совета 6 марта», - поделился политик.

По словам Чолаку, Бухарест не будет направлять своих миротворцев на Украину, «сначала пусть конфликтующие стороны заключат мир». Премьер подчеркнул, что Румыния должна стабилизировать ситуацию в стране. Как напомнил политик, у республики наиболее протяженная граница с Украиной.

Ранее СМИ сообщили, что Турция открыта к идее отправки своих миротворческих сил на Украину.

