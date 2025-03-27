Глава ЕК заявила о сохранении санкций против России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз сохранит санкции против России. Это заявление было сделано по итогам встречи лидеров ряда европейских стран и Канады, которая прошла в Париже.

В видеообращении в сети Bluesky фон дер Ляйен подчеркнула, что обсуждался вопрос продолжения давления на Россию.