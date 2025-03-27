Глава ЕК заявила о сохранении санкций против России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз сохранит санкции против России. Это заявление было сделано по итогам встречи лидеров ряда европейских стран и Канады, которая прошла в Париже.

В видеообращении в сети Bluesky фон дер Ляйен подчеркнула, что обсуждался вопрос продолжения давления на Россию.

Запад ищет пути продления санкций против России без учета позиции Венгрии

Она уточнила, что санкции останутся в силе до тех пор, пока не будет достигнуто «справедливое и прочное мирное соглашение», которое является целью ЕС.

Вопрос санкций против России остается ключевым элементом внешней политики Европейского Союза. Ограничительные меры охватывают различные сферы, включая финансовые ограничения, торговлю и ограничения на экспорт технологий, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: youtube.com / EuropeanCommission
ТЕГИ:РоссияСанкцииЕврокомиссия

Горячие новости

Все новости

партнеры