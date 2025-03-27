Глава ЕК заявила о сохранении санкций против России
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз сохранит санкции против России. Это заявление было сделано по итогам встречи лидеров ряда европейских стран и Канады, которая прошла в Париже.
В видеообращении в сети Bluesky фон дер Ляйен подчеркнула, что обсуждался вопрос продолжения давления на Россию.
Она уточнила, что санкции останутся в силе до тех пор, пока не будет достигнуто «справедливое и прочное мирное соглашение», которое является целью ЕС.
Вопрос санкций против России остается ключевым элементом внешней политики Европейского Союза. Ограничительные меры охватывают различные сферы, включая финансовые ограничения, торговлю и ограничения на экспорт технологий, передает «Радиоточка НСН».
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