Премьер Польши призвал создать в Балтийском море новую миссию патрулирования
Польский премьер-министр Дональд Туск предложил создать новую миссию патрулирования в Балтийском море для обеспечения безопасности «от российской угрозы».
Он отметил, что инициативу можно реализовать по образцу миссии Air Policing. Премьер напомнил, что в ней принимают участие истребители и экипажи Польши.
Туск подчеркнул, что будет убеждать партнеров в необходимости немедленного создания аналогичной формулы, если речь идет о контроле и защите вод Балтики.
Air Policing – это программа Североатлантического альянса, которая предполагает защиту воздушного пространства трех балтийских государств: Литвы, Латвии, Эстонии. Она проводится с 2004 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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