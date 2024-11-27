Премьер Польши призвал создать в Балтийском море новую миссию патрулирования

Польский премьер-министр Дональд Туск предложил создать новую миссию патрулирования в Балтийском море для обеспечения безопасности «от российской угрозы».

Он отметил, что инициативу можно реализовать по образцу миссии Air Policing. Премьер напомнил, что в ней принимают участие истребители и экипажи Польши.

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Туск подчеркнул, что будет убеждать партнеров в необходимости немедленного создания аналогичной формулы, если речь идет о контроле и защите вод Балтики.

Air Policing – это программа Североатлантического альянса, которая предполагает защиту воздушного пространства трех балтийских государств: Литвы, Латвии, Эстонии. Она проводится с 2004 года, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Балтийское МореПольша

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