Премьер Польши призвал создать в Балтийском море новую миссию патрулирования

Туск подчеркнул, что будет убеждать партнеров в необходимости немедленного создания аналогичной формулы, если речь идет о контроле и защите вод Балтики.

Air Policing – это программа Североатлантического альянса, которая предполагает защиту воздушного пространства трех балтийских государств: Литвы, Латвии, Эстонии. Она проводится с 2004 года, напоминает «Радиоточка НСН».

