Премьер Польши: Молдавии надо предоставить ускоренную процедуру вступления в ЕС

Он выразил надежду, что Евросоюз откроется для Украины и для Молдавии.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что вопросы о возможном членстве Грузии, Молдавии и Украины в ЕС будут обсуждаться в декабре на саммите Европейского союза. По его словам, это произойдет после того, как Еврокомиссия представит результаты своего отчета о прогрессе этих стран на европейском пути, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

