Премьер Польши: Молдавии надо предоставить ускоренную процедуру вступления в ЕС

Евроинтеграция Молдавии может растянуться на долгие годы, если Брюссель не предоставит стране ускоренную процедуру вступления в Европейский союз. Такое заявление сделал премьер Польши Матеуш Моравецкий, слова которого приводит ТАСС.

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Он выразил надежду, что Евросоюз откроется для Украины и для Молдавии.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что вопросы о возможном членстве Грузии, Молдавии и Украины в ЕС будут обсуждаться в декабре на саммите Европейского союза. По его словам, это произойдет после того, как Еврокомиссия представит результаты своего отчета о прогрессе этих стран на европейском пути, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЕвросоюзМолдавия

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