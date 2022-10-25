Премьер Норвегии выступил за поддержание контактов с Россией

Западу следует поддерживать прямые контакты с Россией в исключительно сложной политической обстановке. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, передает телекомпания NRK.

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«Изолированная Россия - это плохо. Настораживает, что сегодня у нас так мало контактов и прямого общения с Россией», — указал норвежский премьер.

Стере добавил, что отсутствие диалога ослабляет «возможность достижения мирного урегулирования» на Украине.

По мнению премьера, Россия идет к «долгосрочному разрыву» с Западом, что создает наиболее сложную ситуацию в области политики безопасности со времен Второй мировой войны.

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