Блинкен: США будут контактировать с РФ по интересующим Вашингтон вопросам

Власти США планируют поддерживать контакты с Россией по вопросам, интересующим Вашингтон. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

Так Блинкен отметил, что переговорил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по ряду специфических вопросов, касаемых безопасности. По его словам, США настроены на диалог с РФ при наличии такой потребности.

Ранее сегодня сообщалось, что главы оборонных ведомства двух стран Ллойд Остин и Сергей Шойгу провели переговоры по телефону.



