Блинкен: США будут контактировать с РФ по интересующим Вашингтон вопросам
Власти США планируют поддерживать контакты с Россией по вопросам, интересующим Вашингтон. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен, передает РИА Новости.
Так Блинкен отметил, что переговорил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по ряду специфических вопросов, касаемых безопасности. По его словам, США настроены на диалог с РФ при наличии такой потребности.
Ранее сегодня сообщалось, что главы оборонных ведомства двух стран Ллойд Остин и Сергей Шойгу провели переговоры по телефону.
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