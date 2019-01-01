Премьер Нидерландов тайно обсудил с Путиным MH17

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсудили во время саммита G20 крушение «Боинга» в Донбассе. Об этом рассказал сам глава голландского правительства, передает NL Times со ссылкой на RTL Nieuws.

Как сообщает Ura.ru, Рютте отказался уточнить подробности беседы. По его словам обсуждение этого вопроса должно оставаться конфиденциальным. В том числе, он объяснил такое решение тем, что тема носит достаточно деликатный характер.

Однако немецкое издание Heise обратило внимание, что на сайте Кремля не упоминается о встрече Путина и нидерландского политика. Как пишут «Дни.ру», на сайте правительства Нидерландов также не сообщается о разговоре президента Путина и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

