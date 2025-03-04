Премьер Мьянмы поддержал СВО

В ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным он также выразил уверенность в том, что скоро победа будет за Россией.

«Мир движется к многополярности благодаря усилиям России, но Запад начал противодействовать. Поэтому появилась ситуация на Украине», - отметил Мин Аун Хлайн.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал выполнение всех целей СВО «священным долгом России», сообщает RT.

