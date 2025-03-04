Премьер Мьянмы поддержал СВО

Власти Мьянмы понимают ситуацию и полностью поддерживают проведение Россией специальной военной операции (СВО) на Украине. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил премьер-министр азиатской страны Мин Аун Хлайн.

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В ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным он также выразил уверенность в том, что скоро победа будет за Россией.

«Мир движется к многополярности благодаря усилиям России, но Запад начал противодействовать. Поэтому появилась ситуация на Украине», - отметил Мин Аун Хлайн.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал выполнение всех целей СВО «священным долгом России», сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС
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